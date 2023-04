La mer à bras raccourcis. De la Méditerranée à l’Atlantique, de la palme au surf, l’odyssée réparatrice d’un homme dauphin

Thierry Corbalan a été amputé des deux bras à l'âge de 29 ans. Devenu depuis un sportif et un palmeur hors pair, surnommé "le Dauphin corse" , il découvre en 2022 le surf à 63 ans et devient champion de France parasurf cinq mois plus tard. Après un premier livre en guise d'autobiographie, il se dévoile dans ce deuxième ouvrage à travers ses nombreux exploits sportifs aquatiques et de belles rencontres. Son mental et son courage lui font perdre de vue son handicap mais pas seulement !! Il le fait oublier aux autres... En effet, Thierry peut aussi postuler au titre de champion de la résilience. Il concilie à la fois une volonté inflexible d'autonomie maximum et un don pour fédérer des équipes souvent hétéroclites, mais soudées et tendues vers l'objectif de réaliser ses nombreux projets caritatifs. Coach en motivation, il intervient régulièrement en conférence au profit d'écoliers comme d'entreprises pour faire partager sa riche expérience et son parcours réparateur. Thierry, c'est quelqu'un qui fait du bien et répand le bien autour de lui, et qui le fait très bien. C'est ainsi que vous le découvrirez dans ces pages aller d'exploits en défis et de rencontres fortes en amitiés durables, ondulant ou surfant inlassablement au fil des eaux douces comme salées, calmes comme tempétueuses, glaciales ou chaudes, du lac Léman aux plages d'Hendaye en passant par les Bouches de Bonifacio