Guide du jardinier en biodynamie

Les éditions du MABD rééditent ce manuel pratique de jardinage biodynamique qui a déjà rencontré un succès considérable auprès d'un grand nombre de jardinier. ères. Si vous rêvez de produire vous-même des légumes et des fruits sains, savoureux et sans aucun traitement chimique, il est fait pour vous. Vous serez guidé au fil des divers travaux afin de faire fructifier votre jardin de manière autonome, en travaillant avec le formidable potentiel de la nature. Vous découvrirez comment fertiliser la terre avec du compost et des engrais verts ou encore comment stimuler vos plantes grâce à des extraits de végétaux, tout en créant une unité vivante, un "organisme jardin" . Cependant, le constat s'impose, ces dernières années un réel chaos climatique s'installe avec son lot de sécheresses, canicules et à-coups météorologiques qui affaiblissent nos jardins. C'est la raison pour laquelle, avec l'accord de l'auteur, les éditions du MABD ont ajouté un chapitre en fin d'ouvrage afin de proposer quelques pistes pour favoriser la résistance des cultures et la résilience globale du jardin dans un contexte toujours plus difficile. C'est à nouveau la nature avec sa diversité qui vient à notre secours si on sait bien l'utiliser. Les conseils donnés s'appuient sur les recherches récentes des réseaux de jardiniers et d'agriculteurs biodynamistes.