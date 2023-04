Un superbe paon en gros plan aux ailes ouvertes puis repliées, des prairies fleuries où butinent des nuées d'insectes multicolores, des myriades de papillons exotiques, aussi beaux que chatoyants, qui semblent former une toile de maître, une nuit étoilée magique : de surprise en surprise, voilà un titre parfait pour accueillir le printemps en beauté ! Et découvrir le monde merveilleux des papillons dès 12 mois. Comme pour les autres livres de la série " Mes tout mignons ", la lecture est ludique et interactive, grâce au jeu des rabats qui ménage un temps d'arrêt dans la narration et une surprise à chaque page.