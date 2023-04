Suis bien la ligne avec ton doigt... et tu verras ! Bosses, manège, cache-cache, tunnel, tout noir, obstacle à franchir, feu rouge... Que de surprises, d'émotions, d'aventure, de rires ! Toute une aventure à suivre du bout des doigts : le livre convoque la motricité fine, l'observation, le comptage... mais il est surtout un terrain de jeux pour les petits doigts, plein de surprises et d'action. L'un des grands succès de Hervé Tullet, en version tout-carton et adapté aux petites mains.