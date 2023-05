La petite boîte pour les mamans fantastiques qui font de leur mieux !

Etre maman est une belle aventure, mais ce n'est pas toujours facile. Grâce aux 81 cartes de ce petit coffret, vous découvrirez chaque jour un message, un conseil ou une affirmation positive pour apprendre à ne pas vous cantonner au rôle de maman seulement. Vous apprendrez ainsi à lâcher prise, à être davantage à l'écoute de vos besoins et ceux de votre enfant, mais aussi à prendre soin de vous, jour après jour. Car vous êtes une maman fantastique, et bien plus encore !