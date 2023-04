Les tartines sont meilleures quand on les partage à deux

Tristan est photographe, Emma est médecin. Depuis leur rencontre lors d'un mariage, Tristan est convaincu qu'elle est la femme de sa vie. D'ailleurs, le destin semble d'accord avec lui : il ne cesse de mettre Emma sur sa route. Mais toujours le timing et les aléas de la vie les empêchent d'être ensemble. Alors, Tristan attend. Et Tristan y croit, pour eux deux. Mais après huit ans de relation en pointillés, de fuites d'Emma et de rupture sans explication, ne serait-ce pas le moment d'avancer pour de bon ? Oui, il va tenter sa chance une dernière fois : soit il tournera définitivement la page de cette histoire... soit il retrouvera enfin celle qu'il aime.