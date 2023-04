Acapulco, Mexique. Assis à la table de la cuisine, Pablo, 11 ans remplit des sachets de cocaïne avec son père, Roberto Aguilár, dit El Bobby. Quand Olivia voit cette scène, elle se retrouve face à son destin et celui de son fils. Héritier du plus gros narcotrafiquant de l'état, l'avenir de Pablo est tout tracé. Derrière les sourires, les réceptions grandioses, l'argent qui coule à flot, il y a la peur, les filatures, les menaces, les morts... Doit-elle laisser faire au risque de perdre son mari et son fils ? Car elle le sait, l'espérance de vie des narcos est courte. Aidée de Martín Calderón, procureur et figure nationale de la lutte antidrogue, elle décide, de protéger Pablo, quel qu'en soit le prix. Une lutte sans merci s'annonce, le combat d'une mère pour sauver son fils. A propos de l'auteur Marc Fernandez, journaliste depuis plus de vingt ans, est cofondateur et rédacteur en chef de la revue Alibi consacrée au polar. Il a également collaboré à Courrier international, hebdomadaire pour lequel il couvrait l'Espagne et l'Amérique latine. Il est l'auteur de plusieurs romans policiers dont Mala Vida, Guérilla Social Club, Bandidos, Tapas nocturnes, et de plusieurs livres d'enquête dont La ville qui tue les femmes.