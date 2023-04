Vers un nouvel agir métropolitain

La métropolisation n'est pas naturelle mais le fait de décisions privées et publiques. Les acteurs publics, opérateurs de la métropolisation, ont, à cette fin, construit un agir métropolitain, c'est-à-dire un ensemble de doctrines, de politiques publiques et d'actions opérationnelles. Cet agir métropolitain s'est adossé à des convictions sur les bienfaits de la métropolisation (création de richesse et d'emploi) et sur ses effets d'entraînement. Or, si la métropolisation a produit nombre d'effets escomptés, les métropoles sont aujourd'hui dans une situation où la métropolisation et ses bienfaits cohabitent avec des crises aggravées. Aussi, les acteurs publics engagent une bifurcation dans l'agir métropolitain. Il ne s'agit plus (ou plus seulement) de soutenir la métropolisation mais d'assurer le fonctionnement soutenable des ensembles urbains métropolisés qu'ils ont contribué à créer et dont il est désormais reconnu qu'ils constituent un problème. Ni discours critico-normatif, ni récit alternatif, l'ouvrage s'appuie sur une relecture de trente ans d'actions en faveur de la métropolisation pour examiner non pas ce qui devrait changer mais ce qui est en train de changer pour répondre aux problèmes des espaces métropolisés. Il défend que l'action publique métropolitaine, l'agir métropolitain, se (re)construisent dans et à partir des pratiques opérationnelles, rendant visibles les innovations en cours mais aussi les difficultés à surmonter pour agir. L'ouvrage explore ce moment de bifurcation en se focalisant sur les enjeux qui ont été au coeur du développement des métropoles et qui sont requestionnés : l'emploi, le cadre de vie, l'immobilier d'entreprise et le développement économique. La bifurcation qui se dessine revient à opérer un déplacement considérable de regard, d'objectifs, de pratiques planificatrices et opérationnelles, un déplacement aussi dans la qualification des activités et emplois stratégiques ou encore de ce qui fait qualité du cadre de vie.