Un collectionneur sur les traces des peintres en Bretagne

Cette exposition et ce catalogue proposent un voyage en Bretagne à travers la collection d'un homme passionné de peinture. Constitué petit à petit au gré de ses coups de coeur et de ses rencontres, cet ensemble trouve écho dans les paysages de Bretagne, notamment maritimes. Sensible aux oeuvres de ses contemporains comme Roger Bezombes, Jean-Jacques Morvan, Georges Rohner, René Quéré et d'autres, notre collectionneur remonte le temps pour enrichir son fonds avec la représentation d'une Bretagne plus ancienne, sous le regard de peintres comme Fernand Le Gout-Gérard, Henri Barnoin, Henri Rivière, Hervé-Mathé, Pierre de Belay, Adolphe Beaufrère, etc. Les oeuvres ici réunies, près d'une centaine, nous plongent dans une balade artistique sur les traces de ces soixante peintres.