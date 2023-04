Toutes deux exploratrices des bords de mer, Nathalie Delliou et Pauline Poisson arpentent le littoral et nous font découvrir le monde fascinant des algues. ⢠Photographe des brumes, à la recherche des différentes manières dont le vivant s'exprime, y compris dans des paysages maltraités par nos activités, Laetitia Félicité explore les vallons de la Vilaine. ⢠La côte du Finistère est incisée d'anfractuosités qui servent d'abri tant aux humains qu'aux oiseaux. C'est en nageant silencieusement dans la ria du Conquet que Harald Dugenet a réalisé la plupart de ses clichés. ⢠Crevette bleue, coquette, anémone-bijou, hippocampe moucheté⦠⢠Non moins fascinant est l'univers nocturne de Pascal Percheron, qui parvient à se fondre dans la pénombre pour observer renards, chauves-souris, rapaces en tous genres. Elen Cornec nous donne les clés pour découvrir la démarche de l'artiste-plasticien Sylvain Le Corre, inlassable explorateur de la terre et du vivant, qui interroge notre relation à la nature