Le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin... à pied

Situé sur les départements du Calvados et de la Manche, le parc naturel des Marais du Cotentin et du Bessin se déploie sur 146 000 ha dont 30 000 ha de marais et de polders. Dans ce territoire, qui est l'une des plus grandes zones humides herbagères de France, les marais verts sont petit à petit recouverts d'eau dès l'automne, on dit alors que les marais sont blancs. Ce topoguide regroupe 34 randonnées entre terre et mer, aux abords des plages du débarquement.