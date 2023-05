L'école des parents Hors-série N° : Etre parent à l’heure du numérique

"Conseiller aux parents de jeunes de 5 à 17 ans de limiter à deux heures leur temps d'exposition quotidien aux écrans nous renseigne simplement sur le fait que les personnes qui prescrivent cela n'ont jamais observé le comportement d'un adolescent d'aujourd'hui" , écrit le chercheur Nicolas Poirel dans Votre enfant devant les écrans, ne paniquez pas. Les parents croulent sous les injonctions... souvent inapplicables ? ! Résultat ? : une angoisse grandissante et un profond sentiment d'incompétence qui les poussent à baisser les bras ou à essayer d'interdire ces outils envahissants. Peine perdue ? ! Le numérique a pris une place incontournable dans notre société... Prenons du recul ? : que dit réellement la recherche ?? L'inquiétude concernant l'exposition précoce aux écrans est-elle justifiée ?? Ces nouvelles technologies n'offrent-elles pas des perspectives intéressantes ?? Ne devrions-nous pas, nous, adultes, poser un regard critique sur nos propres pratiques ?? Comment, du côté des professionnels, mieux accompagner la parentalité numérique ?? Ce hors-série réunit les meilleurs spécialistes, qui nous proposent leurs analyses, leurs observations, leurs conseils. Son objectif ?? Aider les parents à retrouver confiance en leurs capacités d'éducation et inspirer confiance dans ces jeunes générations qui ne seront pas plus décérébrées que les précédentes