Freya, l'ombre du prince Tome 8

Quand une jeune femme voit sa vie happée par le destin d'un royaume... Une alliance secrète avec Nacht a été établie. Freya et ses compagnons se dirigent maintenant vers Asha. Avec ses montagnes rocheuses à perte de vue, un vent sec et une chaleur étouffante... Yorn guide la petite troupe à Menea, la capitale d'Asha, pour rencontrer Mariam, l'actuelle reine douairière. Asha est déterminé à combattre Sigurd, et pourtant... Qui la jeune Freya rencontrera-t-elle dans ce nouveau pays ?