Dans la peau de mon perso préféré

Une geekette prend la place de la guerrière Athéna dans son jeu en ligne préféré. Et voilà Athéna qui débarque dans notre monde ! Anka joue depuis un an à Olympus Rising, un petit chef-d'oeuvre de gameplay avec pour toile de fond sa passion de toujours : la mythologie grecque. Elle aime jouer Athéna, un personnage complexe, fin stratège, avec qui elle excelle. Mais les choses se corsent quand Anka se retrouve pour de bon dans le corps de son personnage favori, tandis que la déesse guerrière prend la place d'Anka dans la vraie vie, persuadée qu'elle doit récolter des indices, des gemmes, et qu'elle a une quête à mener !