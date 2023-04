Mon premier Joe Dassin

Ecouter et fredonner Joe Dassin aux tout-petits ! Avec ce livre sonore, l'enfant découvre les classiques de cet artiste incontournable du patrimoine musical français. Il s'amuse à chercher la puce dans une scène tendre et colorée, et appuie dessus pour lancer la musique tout seul. Un vrai moment de complicité et de partage ! Retrouvez le registre joyeux et poétique de Joe Dassin au travers des chansons suivantes : Les Champs-Elysées Siffler sur la colline L'été indien Le petit pain au chocolat Et si tu n'existais pas Avec un niveau sonore maîtrisé, le livre est parfaitement adapté aux plus petits. Idéal dès 1 an !