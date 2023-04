Il était une fois en Jamaïque

L'histoire de la Jamaïque et du reggae racontée à travers le One Love Peace concert ! Ce concert donné à Kingston le 22 avril 1978 a marqué l'histoire. Il marque le retour de Bob Marley après deux ans d'exil, grâce à deux chefs de gangs décidés à mettre fin à la guerre civile qui déchire la Jamaïque. Une enquête, près de 50 ans plus tard : Loulou Dedola est allé à la rencontre des derniers témoins pour raconter les coulisses de ce concert mythique de Bob Marley en Jamaïque, certainement le plus important événement de l'histoire du reggae. C'est toute l'histoire de la Jamaïque et du reggae qui prend vie sous la plume de Luca Ferrara. Que s'est-il passé réellement avant pendant et après ce mythique concert reggae du 22 avril 1978 au stade de Kingston en Jamaïque ? Deux partis politiques se livrent une lutte sans merci pour le pouvoir. L'électorat du ghetto est crucial pour départager le très conservateur JLP (Jamaica Labour Party) du socialiste et non-aligné PNP (People's national Party). Les deux partis ont recours aux gangs pour prendre le contrôle électoral des "slums" (taudis) et des "shanty towns" (bidonville) de Trenchtown, Tivoli Garden, Kingstown Twelve... La guerre civile fait rage. On assassine, on pille, on viole sous toutes les bannières. Pourtant, de deux camps opposés, deux hommes vont tenter d'inverser le cours des événements : Claudius Massop et Bucky Marshall. Ils appartiennent à des gangs rivaux mais leurs routes vont se croiser au fond d'une cellule de la prison de Kingston. Ces hommes forts des gangs de Tivoli Garden et Trenchtown savent que le reggae est le ciment du peuple jamaïcain. L'idée d'un concert pour la paix germe dans leurs esprits. Pour cela ils ont besoin d'un homme, le roi du reggae, leur ami d'enfance, parti en exil deux ans auparavant après un attentat manqué contre lui : Bob Marley !