Mes 10 stratégies de coaching. Pour une co-construction de la liberté et de la responsabilité

Depuis 1992, date de la publication des Responsables porteurs de sens, livre fondateur du coaching en France, Vincent Lenhardt a mûri et enrichi ses principes, optimisé et épuré sa pratique. Il livre le fruit de cet approfondissement dans ce livre qui fera date non seulement parce qu'il marque l'aboutissement d'une expérience professionnelle de 4 décennies mais également parce qu'il réussit à allier un grand niveau de réflexion à l'exposition de l'ensemble des secrets du métier en 10 stratégies de coaching puissantes et claires.