L'école des bois : Jour de rentrée pour Garance

A l'Ecole des bois, il y a un maître et une maîtresse, mais pas de murs, ni de bureaux ou de tableau. Juste la forêt... et des élèves très curieux ! Pas facile d'être la nouvelle ! Aujourd'hui, Garance fait sa rentrée à l'Ecole des bois... Et elle est inquiète : se fera-t-elle des amis ?