Oiseaux des jardins. Chercher, observer, reconnaître, identifier

70 espèces d'oiseaux communes dans les jardins, les parcs et la campagne cultivée dans un guide d'identification spécialement conçu pour les enfants. Grâce à son petit format, ils pourront facilement l'emporter sur le terrain et l'avoir toujours sur eux lors de leurs balades-découvertes. Une structure qui répond à la méthode d'identification Ce qui fait la qualité de ce carnet et le rend particulièrement pertinent, c'est qu'il est organisé de manière à faciliter l'identification : les oiseaux sont regroupés sur une ou plusieurs doubles pages en 12 catégories, en fonction du caractère dominant de chaque espèce (forme du bec, posture, mode de déplacement, silhouette, couleur...), c'est-à-dire la première chose que l'on remarque quand on observe un oiseau sur le terrain. Pour chaque oiseau, plusieurs indices de reconnaissance sont indiqués. C'est leur ensemble qui peut permettre une identification juste : la période de l'année durant laquelle ils sont visibles, la taille, le régime alimentaire. Un ou deux éléments caractérisent l'oiseau (forme, comportement, habitat...). Si mâle et femelle sont différents, les deux sont représentés. Sur les dessins, de petites légendes soulignent les caractères essentiels à regarder pour comparer les espèces entre elles. Enfin, des encadrés aident à comparer les espèces proches en vol et font découvrir leurs petites manies pour mieux les identifier. Apprendre à reconstituer un puzzle On sait reconnaître un rouge-gorge ou un merle noir, parce que l'on se souvient de leur silhouette et de leurs couleurs. Eh bien, on peut identifier bien d'autres espèces de manière analogue, en mémorisant les critères indispensables à leur détermination. Pour identifier un oiseau, il faut d'abord savoir l'observer et le décrire. Il s'agit de se poser plein de petites questions comme pour reconstituer un puzzle à partir de ses différentes observations : la silhouette, la taille, la tête, le bec, la queue, les pattes, la posture, le vol, les ailes, la façon de se déplacer au sol. Ce carnet, suivant cette méthode, fournit pour chaque oiseau tous les critères qui vont permettre à l'enfant de le reconnaître, avec des textes simples, clairs et concis qui vont à l'essentiel, et des illustrations naturalistes de grande qualité, très fidèles à la réalité. Un petit plus : le calendrier des observations, car, chaque mois, il se passe quelque chose de nouveau du côté des petits oiseaux. Ouvrez l'oeil !