Traces et empreintes. Observer, identifier, pister, reconnaître

Quel enfant n'a pas plaisir à découvrir lors de ses promenades les traces d'un animal ? Cône décortiqué, noisette rongée ou écorce arrachée, empreintes tantôt dans la boue, tantôt dans le sable ou encore dans la neige, crottes, plumes, nids... Mais qui est passé par ici ? Ce carnet est le guide parfait à glisser dans son sac à dos pour partir sur la piste des animaux. Un guide d'identification conçu pour le terrain Avec son petit format, il est facile à emporter partout et à consulter : pratique ! Ce carnet d'identification présente les indices laissés par les animaux dans la nature. Ils sont de 2 types : les empreintes que les animaux laissent sur le sol ; les traces (cônes décortiqués, plumes...) que l'on peut découvrir après leur passage. Ces indices ont été regroupés par thèmes. Cela permet, lorsque l'on trouve une plume, par exemple, de pouvoir établir des comparaisons, et l'on peut ainsi plus facilement identifier l'espèce à laquelle l'indice appartient. Pour chaque empreinte ou trace, plusieurs critères de reconnaissance sont indiqués : le nom et la silhouette de l'animal ; un ou deux éléments caractérisant cette empreinte ou cette trace, sa forme, par exemple ; la taille. Les illustrations très détaillées, de grande qualité, dans un style naturaliste, viennent en renfort du texte pour visualiser les spécificités à observer. Des légendes attirent l'attention sur les éléments essentiels. Carnet en main, le travail d'enquête peut commencer. Des carnets spécialement conçus pour les enfants Les guides d'identification destinés à la jeunesse sont rares, et cette absence oblige les naturalistes en herbe à utiliser ceux de leurs parents, pas adaptés. Les "Carnets de nature" comblent ce vide, et les jeunes lecteurs apprécieront d'utiliser un outil élaboré pour eux, avec des textes simples et concis, usant d'un vocabulaire précis et choisi, parfaitement compréhensible par la tranche d'âge. Les clés de détermination sont mises en avant. Des encadrés illustrés aident l'enfant à décrypter les indices. Un intérêt pour un animal en particulier ? Un index permet de trouver les éléments le concernant. Les plus : en fin d'ouvrage, la méthode pour conserver les traces (moulages, récoltes, prise de notes, plumier, photographie, conservation, collections, croquis, astuces...) et une planche des animaux dont on trouve le plus fréquemment des traces et empreintes pour les connaître tous. Un guide pratique et très complet avec lequel les animaux seront bientôt démasqués. En piste !