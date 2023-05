Le cours de manga à l'aquarelle

L'aquarelliste natuki livre tous ses conseils pour mettre en couleurs des illustrations poétiques et féériques. Grâce aux pas à pas détaillés avec plus de 600 photos, suivez les indications pour maîtriser les différentes techniques et créer vos mangas à l'aquarelle. Ce livre contient : La présentation du matériel nécessaire Des conseils pour créer des illustrations à l'aquarelle 3 pas-à-pas détaillés pour coloriser des illustrations 8 modèles à découper et à coloriser