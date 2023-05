Cahier de vacances 2023

128 pages de jeux pour tester ses connaissances sur le monde et le voyage et apprendre tout en s'amusant La quatrième édition du cahier de vacances de Lonely Planet, avec toujours des thèmes couvrant le monde entier, avec pour chacun de nouveaux jeux autour de la gastronomie, de la langue, des drapeaux, des pratiques locales, pour enrichir ses connaissances et s'ouvrir au monde en s'amusant : des jeux de connaissance : quizz, devinettes, textes à trous, vrai ou faux... ; - des jeux de connaissance : quizz, devinettes, textes à trous, vrai ou faux... ; - des jeux de lettres : messages cryptés, charades, lettres mêlées, anagrammes, mots croisés, rosaces, master mind, alphaku... ; - des jeux visuels : différences, labyrinthes, rébus, cartes à compléter, hanjie, jeux d'observation... ; - des jeux de chiffres : sudoku, suites logiques, énigmes, casse-tête, pyramides, jeux de déduction... Idéal pour des vacances farniente en toute bonne conscience ! Un format souple, pratique à glisser dans son sac de voyage ou à emporter sur la plage (19 x 28 cm) Jeux pour tout niveau Cahier tout en couleurs, attrayant et ludique, faisant la part belle à l'image (photo et illustration)