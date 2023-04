Ne suis-je pas une femme ? Femmes noires et féminisme

"Ne suis-je pas une femme ? ", telle est la question que Sojourner Truth, ancienne esclave abolitionniste noire des Etats-Unis, posa en 1851 lors d'un discours célèbre, interpellant féministes et abolitionnistes sur les diverses oppressions subies par les femmes noires : oppressions de classe, de race, de sexe. Héritière de ce geste, bell hooks décrit dans ce livre devenu un classique les processus de marginalisation des femmes noires et met en critique les féminismes blancs et leur difficulté à prendre en compte les oppressions croisées. Un livre majeur du "black feminism" désormais disponible en poche.