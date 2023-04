Bambois la vie verte

En 1965, Claudie et Francis Hunzinger s'installent dans une bergerie des Hautes Vosges, deviennent bergers puis tisserands. "Bambois" est leur carnet de bord, celui des joies et des rudesses de la vie en pleine nature, devenu en quelques années un best- seller et un livre incontournable pour toutes celles et ceux qu'un retour à la terre démange. Epuisé depuis de nombreuses années, les Editions Cambourakis republient ce titre dans leur toute nouvelle collection, "Radeau" .