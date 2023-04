C'est pas la mort

Leur coeur s'est arrêté. Ils se sont sentis partir... et puis ils sont revenus. Métamorphosés. Plus altruistes et débarrassés de leur peur de mourir. Le journaliste Patrice van Eersel reprend son enquête sur les expériences de mort imminente débutée il y a quarante ans. Les scientifiques sceptiques d'alors l'admettent aujourd'hui : aux portes de la vie, "quelque chose" échappe aux explications rationnelles. Et si la conscience ne se réduisait pas à la matière ?