Mafalda : Petite leçon de vie

Une petite fille qui continue de cultiver un regard singulier sur le monde ... Mafalda s'interroge sur les incohérences de la vie quotidienne. Elle formule avec candeur et humour des remarques impertinentes qui font mouche. Avec ses yeux d'enfant, elle révèle les injustices et souligne les paradoxes et les faiblesses de nos Sociétés. Dans son oeuvre mythique, Quino est parvenu à créer un personnage vivant dont l'influence a dépassé le créateur. En avance sur son temps, il a su comprendre la force d'un personnage principal féminin et l'a mué en symbole d'un esprit contestataire et anticonformiste. On ne présente plus Mafalda, petite fille curieuse qui découvre la vie, ses joies, ses absurdités et ses horreurs. Dans ce nouveau recueil, retrouvez une compilation des meilleurs strips de Mafalda, qui aborde avec philosophie le monde qui l'entoure et l'étrange animal qui le peuple : l'être humain.