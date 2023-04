Côte d'Or. Dijon et alentours, Beaune, Nuit-Saint-Georges, plaine de la Saône, vallée de l'Ouche, Semur-en-Auxois, 3e édition

52 balades en famille pour découvrir l'originalité et la diversité de ce département de Bourgogne. Nature, culture, aventure, gastronomie, la Côte d'Or est multiple, riche d'un environnement privilégié, d'un patrimoine remarquable - des vestiges d'Alésia aux hospices de Beaune, en passant par l'abbaye de Fontenay ou le bourg médiéval de Semur-en-Auxois, et les 1247 climats de Bourgogne inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco -, d'un nombre infini de possibilités pour la pratique d'activités sportives en plein air et enfin d'une gastronomie s'appuyant sur les produits régionaux. En bonus, un QR-Code par balade permettant de télécharger la trace GPS pour une navigation sur smartphone.