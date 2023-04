La tour de Gustave

Un bel album biopic pour découvrir Gustave Eiffel par le prisme de la tour qu'il a imaginée. "Je suis la Dame de fer, 10 000 tonnes et plus de 300 metres ! On dit que derriere chaque grand homme se cache une femme. Et dans l'ombre de la Dame ? Mon concepteur se nomme Alexandre Gustave Eiffel, neé un jour de gel. Mais laissez-moi plutot vous le preésenter. " A l'occasion du centenaire de la mort de Gustave Eiffel, Glénat Jeunesse a imaginé un album tout en verticalité pour raconter le destin exceptionnel de la tour qui deviendra le symbole de la France à travers le monde. " Qu'eétait Paris sans la tour Eiffel ? Personne ne se le rappelle ! "