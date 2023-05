Dernieres missions. 15 ans d'acheminements en France, 2005-2020

La Cellule des Matériels Radiés (CMR) est un petit service de quelques personnes localisé à Saint-Jory et mis en place afin d'organiser l'élimination des nombreux véhicules ferroviaires destinés, renouvellement des parcs aidant, à la démolition et qui, faute d'organisation appropriée, s'entassaient au bord des voies. La CMR avait vite compris que sa mission était d'abord une affaire de logistique : inventorier, repérer, orienter vers les filières d'élimination et acheminer. Ce dernier aspect n'était pas l'un des moindres : dans une grande entreprise s'appuyant sur des processus industriels comme la SNCF, ces acheminements de la sorte étaient mission quasi impossible, cumulant à peu près tous les handicaps : parcours sur mesure, conditions d'acheminement particulières imposant des vitesses parfois basses, et surtout faible intérêt des autres acteurs de l'entreprise, orientés naturellement sur la production quotidienne et peu intéressés à ce genre d'activité . Ce sont 15 années de parcours de ce type que ce livre entend raconter et illustrer.