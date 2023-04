Le développement de l'enfant. Du normal aux principaux troubles du développement, 7e édition

Cet ouvrage aborde dans toute sa complexité le développement de l'enfant. Son approche est à la fois didactique et globale. Son objectif est d'offrir au praticien un outil d'évaluation clinique qui lui permette de disposer de clés pour détecter les troubles qui surviennent dans le développement de l'enfant. Il s 'agit d'un véritable outil pratique car il aborde toutes les dimensions du développement de l'enfant dans le cadre de l'environnement proche de ce dernier. Cette 6e édition offre une mise à jour de l'ensemble des chapitres qui sont complétés et corrigés. Elle introduit les nouveautés dans la prise en charge des sensorialités et quelques modifications sur les pathologies TED THADA et la prise en charge des ' dys '. Elle propose également des compléments en ligne sous forme de fiches pratiques facilement consultables.