Publier le roman-fleuve de Margaret Mitchell était déjà une gageure, mais faire d'Autant en emporte le vent un film était une pure folie. Des centaines de décors, de costumes et d'acteurs pour un film d'une longueur invraisemblable : un défi qui aurait pu ruiner David O. Selznick, son producteur mégalomane, bien décidé à réussir "le plus grand film de tous les temps". Par-delà les tractations cocasses et les imprévus en tous genres, une question centrale s'invite au coeur des débats qui agitent les Etats-Unis : qui pour incarner Scarlett ? Dans ce roman trépidant, François-Guillaume Lorrain fait revivre les affres, les plaisirs et le quotidien des protagonistes de cette aventure éditoriale et cinématographique qui marqua l'âge d'or d'Hollywood.