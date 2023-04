On ne sépare pas les morts d'amour

C'est l'heure du "jugement" . Bakari et Erynn sont morts et ils font face aux "écoutants" : un tribunal de l'au-delà. Toute leur histoire d'amour, des débuts jusqu'au moment où ils sont morts, va être passée au crible pour savoir s'ils doivent aller en enfer ou au paradis. Flashback : Erynn vient des Vallons, Bakari des Gâtines, deux quartiers voisins qui se détestent. Ils savent donc que leur amour n'est possible que dans le secret, à l'abri des regards. Mais dans la cité tout se sait. Quand la nouvelle atteint les oreilles de Diango, un caïd des Vallon violent et amoureux d'Erynn, celui-ci décide que cette relation doit cesser... C'est l'heure du clash entre les quartiers ! Mais la bagarre tourne au drame. Retour à la case départ : que vont décider les "écoutants" ?