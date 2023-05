Ça fera des souvenirs

Le passage à l'âge adulte des enfants des années 1980, génération qui aspire à l'insouciance d'une époque sans Internet, entre vintage et moderne. " Vous allez lire ce livre et vous aurez des images. Vous allez imaginer des lieux, des gens. Vous allez assister à des scènes, à des événements. Peut-être même allez-vous faire appel à votre mémoire pour visualiser des paysages mentionnés que vous connaissez déjà. Un personnage vous fera sûrement penser à une connaissance. Ces représentations iront s'installer à côté de ce que vous aurez vécu, de ce que vous aurez rêvé, imaginé, elles s'installeront avec vos souvenirs. Alors, ce n'est pas seulement l'histoire de ce livre que vous découvrez. C'est votre propre histoire. Vous nagez dans le temps, vous replongez en vous-même pour vous rappeler ce qui a eu lieu, ce qui n'a pas eu lieu, ce qui aurait pu avoir lieu. Ce dont vous avez rêvé ou que vous n'auriez même pas imaginé. " 1997, cimetière du Père-Lachaise. Darius, 17 ans, se trouve aux obsèques d'Alain, un proche ami de son père. Plus tout à fait adolescent mais pas encore adulte, Darius est incapable de répondre lorsqu'on lui demande ce qu'il compte " faire de sa vie ". 2004. Cette fois, c'est Charline, l'épouse de Gilbert, autre ami de son père, qui rejoint le Père-Lachaise. Darius a grandi. Le monde et la vie des adultes se font plus lisibles. De quoi est faite la vie ? Des désirs inassouvis, de projets avortés, de vies manquées ? 2020. Aux obsèques de Gilbert, Darius a 40 ans. Il ne dit plus " Quand je serai grand ". A son âge, il faut se situer. Il est père et porte désormais l'uniforme de l'adulte. Pourtant, tout semble devoir convoquer l'enfant qu'il a été. L'adolescence, l'âge adulte - et l'après. Trois temps rythment ce roman composé de souvenirs et d'instantanés, comme autant de photographies d'une époque sans téléphone portable ni réseaux sociaux. Ponctué de références à la pop culture, le roman met en avant la puissance évocatrice des souvenirs et l'importance de cette mémoire collective partagée pour la dernière génération qui aura grandi entre télévision, livres, cassettes audio, cartes postales et le cinéma de Spielberg.