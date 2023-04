La Passion de la fraternité. Beethoven

Fraternité. En ces temps déchirés, quel trésor pourrait mieux nous réparer ? Voici, commencée dans ce dix-huitième siècle qui croit possibles la lumière, la paix et le bonheur, l'histoire de Ludwig van Beethoven. L'histoire d'un génie passionné de fraternité alors que tout se ligue contre lui, sa famille, sa santé, ses amours, ses finances et la si méprisante noblesse de Vienne. A tous les coups qui le frappent, Beethoven réplique par un chef-d'oeuvre. Jusqu'au finale de sa neuvième symphonie, ce poème de Schiller qui ne l'a jamais quitté depuis sa jeunesse et deviendra l'hymne de l'Europe unie : "Joie, tous les humains deviennent frères lorsque se déploie ton aile douce". Et si c'était le contraire, si c'était la fraternité qui donnait la joie ?