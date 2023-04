Envoyé un peu spécial

Je vous écris de la planète Terre, un endroit qui regorge d'histoires inimaginables ailleurs. Les cartes postales qui composent ce livre zigzaguent à travers cinq continents, une trentaine de pays et mille situations. Figurez-vous que la princesse du Swaziland m'a posé un lapin, qu'un prêtre japonais m'a fait psalmodier des mantras nu sous une cascade gelée et que j'ai essayé de sauver le monde avec des global leaders perchés à Davos. Il faut aussi que je vous raconte les vendeurs de pangolins camerounais, les survivalistes assoiffés en Indonésie, les alpinistes alcooliques en Iran et les écrivains américains en pyjama. Au fil de ces déambulations, j'ai découvert que les humains étaient timbrés, certes, mais attachants. En s'éloignant de chez soi, on se rapproche de l'universel, on déconfine ses perspectives et on se réconcilie avec ses congénères. J. B. -G.