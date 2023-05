Les affinités sélectives

L'histoire d'amitié de deux femmes que tout sépare. Après avoir vécu vingt ans à New York, Elisabeth, brillante journaliste et autrice auréolée de succès, s'adapte difficilement à sa nouvelle vie de jeune mère dans une petite ville. Elle passe ses journées dans sa maison, seule avec son enfant, et commence à déprimer. Plutôt que de s'atteler à la rédaction de son nouveau livre, elle perd son temps entre un groupe Facebook de mères new-yorkaises et le compte Instagram de sa soeur influenceuse. Arrive Sam, l'étudiante qu'Elisabeth a engagée pour garder son bébé. La jeune femme est en plein bouleversement, préoccupée par les choix de sa vie affective et son avenir prometteur mais grevé par des prêts étudiants. Les deux femmes se lient d'amitié, convoitant chez l'autre la possibilité d'une vie différente. Mais à mesure qu'elles se rapprochent, chacune prend conscience de ses propres privilèges et de la place qu'elle occupe dans la société.