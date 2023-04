Notarial. 2e édition

Retrouvez l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur le droit notarial dans un petit guide de 64 pages pratiques et illustrées avec un contenu accessible et opérationnel. Un livre à jour des dernières réglementations, à destination des étudiants comme des professionnels. - Le notaire et la famille : filiation, pacs, régimes matrimoniaux, divorce... - Le notaire et les biens : patrimoine, usufruit, indivision - Le notaire et l'immobilier : achats, ventes - Le notaire et la transmission du patrimoine : succession, indivision, liquidationUn ouvrage clair et synthétique pour tout savoir sur les grands principes du droit notarial !