Famille des métiers de la relation client. 2de Bac Pro

Un TOME UNIQUE qui rassemble les compétences professionnelles communes à la famille des métiers de la relation client, avec une thématique phare : l'omnicanal - Des contextes variés et réels, adaptés au contexte professionnel de 2023 - 2 scénarios professionnels complets afin de croiser les compétences des différents blocs du référentiel pour des activités en classe entière ou en groupe, en lien avec les PFMP - Des activités courtes et des synthèses schématiques pour une approche dynamique - Des fiches métiers et témoignages pour aider à construire le parcours d'orientation - Des exercices d'application qui facilitent la co-intervention et toujours 1 page ludique en fin de dossier - La grille d'auto-positionnement avec des indicateurs clairs sur les limites de compétences proposée pour chacun des 21 dossiersCe manuel est enrichi de ressources numériques gratuites foucherconnect : liens vers des vidéos, toutes les synthèses téléchargeables en PDF et en version audio, fichiers bureautiques, QCM interactifs et 5 scénarios de Serious Games à réaliser en classe ou en autonomie sur ordinateur, tablette ou smartphone