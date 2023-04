Histoire géographie. Enseignement moral et civique. 1re. Bac Pro, Edition 2023

Une édition 2023 renouvelée en Histoire Géographie EMC 1re Bac Pro - Des parcours différenciés, qui prennent en compte l'hétérogénéité des classes - Les points clés en mémo rédigé, en schéma et en version audio pour s'adapter à toutes les formes de mémorisation - En EMC, des situations concrètes et des propositions de projets - Des évaluations et deux sujets d'examen complets en TerminaleLes + de l'édition renouvelée : - Mise à jour complète de tous les thèmes. En Géographie : actualisation des documents et des études sur La recomposition du territoire urbain en France et sur L'Afrique. En EMC, des situations concrètes et actuelles - Des ressources ODD, ancrées dans les problématiques du programme - Une synthèse des repères et des acteurs du programme dans les rabats et les pages MémoCe manuel est enrichi de ressources numériques gratuites foucherconnect : fiches ressources ODD, vidéos, audios, mémos audio, cartes animées, pages Arts et culture