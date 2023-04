Sciences appliquées. Lycée Pro et CFA. CAP cuisine. CAP commercialisation et services en hôtel-café-restaurant

Cet ouvrage s'adresse aux élèves préparant un CAP Commercialisation et Services en Hôtel-Café-Restaurant ou un CAP Cuisine. A travers des activités attractives, il présente les savoirs de Sciences appliquées communs aux deux référentiels. - 18 chapitres, déclinés en 40 travaux dirigés, traitent en parallèle les savoirs associés des deux CAP. Chaque TD débute par une situation professionnelle offrant à l'élève une immersion au coeur du métier. Grâce à des questions simples au plus près du domaine professionnel, l'élève peut réaliser les activités en autonomie - En fin de chapitre : - une page Se tester où l'élève mobilise ses connaissances, complétée par un QCM d'auto-évaluation interactif et 2 exercices numériques - une page A retenir présente en schéma l'intégralité des notions du chapitre afin de retenir l'essentiel. Ce manuel est enrichi de ressources numériques gratuites foucherconnect : QCM, vidéos, audios, exercices interactifs