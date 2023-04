Bien lire en CAP. Livret d'entraînement à la lecture fluide et expressive

Un livret pour aider les élèves à lire avec davantage de fluidité et d'expressivitéCet ouvrage est divisé en 30 fiches comprenant des textes courts et variés, adaptés aux objets d'étude du programme de françaiDans chaque fiche : - un enregistrement audio préalable au texte pour lever les premières difficultés de lecture - des activités variées pour travailler la compréhension du texte, et approfondir le vocabulaire - des exercices de graphophonologie à destination des élèves les plus en difficulté pour mieux lire et prononcer les sons accompagnés d'audios et de Genially s'appuyant sur la méthode Borel-MaisonnyEn fin d'ouvrage, des exercices d'entraînement progressifs et des tests pour améliorer les compétences de lecture Ce manuel est enrichi de ressources numériques gratuites foucherconnect : textes audio, activités Genially