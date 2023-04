Histoire géographie. Enseignement moral et civique. CAP, Edition 2023

Dans l'édition 2023 : - Une mise à jour complète de tous les thèmes, en particulier en EMC et en géographie : actualisation des documents et études sur Transports et mobilités et sur Espaces urbains - De nouveaux enrichissements numériques : les ressources ODD téléchargeables en PDF, tous les textes longs au format AUDIO - Des parcours différenciés pour répondre à l'hétérogénéité des classes - Les points clés de chaque thème en mémo rédigé, en schéma et en version audio - Un entraînement à l'oral de CCF : analyse et mise en perspective de deux documents, développées pour chaque thème - Des pages Art et culture qui offrent un prolongement interdisciplinaire - En EMC, des situations concrètes et actuelles ainsi que des propositions de projetsCe manuel est enrichi de ressources numériques gratuites foucherconnect : vidéos, mémos audio, cartes animées