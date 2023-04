Journal de la psychanalyse de l'enfant Volume 13 N° 1/2023 : Processus psychanalytique, fini, indéfini. Dynamique et temporalité de la rencontre

C'est avec un certain sentiment d'urgence que le Comité éditorial du Journal de la psychanalyse de l'enfant a pensé nécessaire de consacrer un volume de la revue au thème du processus psychanalytique. La situation à l'égard de ce concept nous a semblé, en effet, assez confuse dans la communauté psychanalytique d'aujourd'hui. Selon les courants auxquels on se rattache, on aura tendance tantôt à considérer le processus à l'oeuvre dans une cure comme une sorte de prolongement naturel du développement psychique que le psychanalyste doit favoriser par la rigueur du cadre qu'il met en place, mais dans lequel il n'a aucun rôle actif – tantôt, au contraire, à considérer que le processus dépend de sa participation active à la situation analytique par sa présence, par son empathie, par son travail de pensée et par ses interprétations. Lorsqu'il s'agit de l'enfant, ces divergences se trouvent accentuées, parce qu'on est tenté de faire appel à d'autres modes de relations entre adulte et enfant que celle qui caractérise la relation analytique : relation éducative, relation pédagogique, voire relation récréative.