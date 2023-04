80 nouvelles de bouddha bol. Légumes - Graines - Protéines

Le buddha bowl est ce plat tout-en-un réunissant à la base légumes-céréales-légumineuses et oléagineux dans un grand bol ou un plat creux. Un plat facile à réaliser, créatif à souhait, consistant et bon pour la santé. On met ce qu'on veut dans un bo(w)l, du cru, du cuit... , faites-vous plaisir tant que vous respectez les portions : - des protéines (végétales, animales) ; - des féculents ; - des fruits et/ou des légumes ; - mais aussi du fromage, de la salade, etc. On pense aux becs sucrés avec des recettes de petits-déjeuners, encas ou desserts. 80 nouvelles recettes de Thomas Clouet adaptées aux évolutions alimentaires et exigences diététiques, adoubées, proportionnées et conseillées par le spécialiste de la nutrition Jean-Michel Cohen.