Prenons soin de nous. Techniques d'auto-thérapie inspirées par l'EMDR, l'hypnose...

Dans ce guide clair et concis, auquel faire appel dans toutes les situations du quotidien, le Dr Emmanuel Contamin a réuni les outils d'autosoin les plus utiles à ses patients depuis 30 ans. Pas à pas, au fil de près de 40 exercices pratiques inspirés par l'EMDR, l'hypnose, les thérapies corporelles, la pleine conscience, la psychologie positive, etc. , vous apprendrez à renforcer vos ressources intérieures, à prendre de la distance par rapport aux difficultés et à diminuer votre niveau de stress. Puis, parce que des relations épanouies sont indispensables à une vie équilibrée, vous développerez des ressources pour panser les blessures des liens d'attachement précoces : cela vous aidera à prendre soin de vos relations avec vos proches. Ce cheminement pour trouver plus de bien-être, d'unité intérieure et de qualité dans vos liens est profondément cohérent avec la construction d'une société plus résiliente face aux défis sociaux et environnementaux. Un petit livre indispensable pour prendre soin de nous !