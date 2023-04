Un soupçon de magie. Rituels, sortilèges et potions pour une vie merveilleuse

Découvrez comment la magie et des rituels simples peuvent être de puissants outils pour canaliser votre pouvoir intérieur et avoir une vie épanouie. Apprenez à apporter des changements positifs à votre existence, nettoyer les lieux, guérir et développer votre spiritualité. Cristaux, lunologie, plantes, huiles... Tout ce que vous devez savoir pour développer votre pratique magique ! Découvrez comment jeter de gentils sorts, créer un autel, des manifestations, des rituels au rythme de la lune, des méditations de gratitude, et plus encore !