Quand Sally rencontre Harry

Sally, le plus adorable des toutous, a la belle vie : rien n'est trop beau pour le bébé d'amour de ses maîtres, qui lui passent tout, même les bêtises ! Mais un jour, Sally sent bien que quelque chose d'étrange est sur le point d'arriver. Ses humains vont avoir un bébé. Une histoire tendre et pleine d'humour pour tous les futurs grands frères et grandes soeurs.