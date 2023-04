A la poursuite du pyromane CM1 et CM2. Avec une loupe à détacher

Des histoires mystérieuses à dévorer sans attendre ! Le Club des pirates est composé de Léa, Quentin et Lucas, trois jeunes détectives en herbe. Pourquoi " pirates " ? parce qu'ils sont intrépides et ont leur quartier général dans un bateau de pêche désaffecté, La Perle des mers ! Les talents d'enquêteurs des Pirates vont encore fois être mis à rude épreuve ! Confrontés à un pilleur de trésor, à un pyromane futé ou à des racketteurs de cour de récré, ils vont devoir faire preuve d'astuce pour triompher. Collection qui existe et fonctionne depuis plusieurs années. Recouverturage dans la lignée des Escape game et Jeux et énigmes. Toujours la présence de la loupe pour décrypter les réponses des énigmes.