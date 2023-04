Sami et Julie : Etranges bobos chez les animaux. Fin de CP-CE1

Les aventures de Sami et Julie en BD ! Sami et Julie mènent l'enquête ! Au retour des vacances de Pâques, un étrange mal s'est abattu sur les animaux de compagnie : Minus le hamster est barbouillé, Ninja la tortue est toute flagada, Turalo le lapin est un peu ramollo. Sans oublier Tobi qui a l'air patraque... Sami et Julie sont très inquiets ! Avec l'aide de la vétérinaire et de tous leurs copains, ils vont mener l'enquête ! Heureusement : tout est bien qui finit bien ! Cette bande dessinée est spécialement conçue pour les jeunes lecteurs à partir de 7 ans. Avec une histoire haletante et un texte facile à lire, nos apprentis lecteurs prendront goût à la lecture.