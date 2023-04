Sami et Julie : Cric, crac, L'affaire est dans le sac ! Fin de CP-CE1

Les aventures de Sami et Julie en BD ! Sami et Julie mènent l'enquête ! Au cours d'une partie de foot endiablée, Léna trouve un sac à main abandonné dans un buisson. Il n'en faut pas plus pour que Sami, Julie et leurs amis se lancent à la recherche de sa propriétaire. Face à cette nouvelle énigme, tous rivaliseront d'inventivité pour retrouver la piste de la mystérieuse dame au sac à main. Cette bande dessinée est spécialement conçue pour les jeunes lecteurs à partir de 7 ans. Avec une histoire haletante et un texte facile à lire, nos apprentis lecteurs prendront goût à la lecture.